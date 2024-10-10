В районні населеного пункту Кринки, Херсонської області, 12 березня 2024 року під час виконання бойового завдання, загинув навідник відділення морської піхоти, матрос, ОБЛЕЩУК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ, 18.11.1989 р.н. житель села Бліх Залозецької громади. 07 жовтня 2024 року тіло загиблого Героя ОБЛЕЩУКА ТАРАСА МИХАЙЛОВИЧА ідентифіковане бюром судово-медичної експертизи. Повідомляє седищний голова Андрій Нога.

У цей гіркий час глибоко співчуваємо та щиро поділяємо горе рідних та близьких, сумуємо разом з Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

В серцях близьких, рідних, друзів та побратимів він навічно залишиться Героєм, який до останнього подиху відстоював територіальну цілісність та незалежність нашої держави.

Вічна пам’ять та слава захиснику України!

Слава Україні!

Героям слава!