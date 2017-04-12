15 громадських організацій Тернополя підписали спільне звернення до Юрія Луценка

15 громадських організацій Тернополя підписали спільне звернення до генерального прокурора України Юрія Луценка з вимогами:

Негайно втрутитися у ситуацію, що склалася навколо виділення прокуратурі 35 сотих на пропекті С.Бандери (біля літака), провести розслідування і досудову перевірку, направити позов в інтересах місцевої громади про скасування рішень Тернопільської міської ради № 6/29/49 від 15.02.2013 р. та № 6/30/88 від 22.03.2013 р., притягнути до відповідальності винних посадових осіб.

Перевірити законність дій першого заступника прокурора області в 2013 році та законність передачі прокурорам у власність дев’яти квартир. Повідомити про результати перевірки.

Ініціювати розслідування щодо посадових осіб Тернопільської міської ради, відповідальних за роботу відділу земельних ресурсів, управління містобудування і архітектури та кадастру щодо правомірності погодження та підписання дозвільних документів на землевідведення по проспекту Степана Бандери в місті Тернополі (парк «Національного Відродження», кадастровий номер земельної ділянки 6110100000:06:002:0073).

Поділіться:









