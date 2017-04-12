Пенсіонерку з Тернопільщини обікрав її ж помічник

Три мішки насіння кукурудзи поцупив у односельчанки 25-річний житель села Лисівці Заліщицього району. Проти крадія розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 КК.

Потерпіла, дізнавшись від поліцейських, хто ж спокусився на зерно кукурудзи, не могла повірити, адже чоловік восени допомагав їй збирати цей урожай.

Як встановили правоохоронці, зловмисник вночі заліз до комори пенсіонерки, де вже було в мішках зготовлене насіння кукурудзи, поцупив його і продав місцевому фермеру. Вартість втраченого потерпіла оцінила у 800 гривень.

Поліцейські насіння вилучили, а щодо підозрюваного триває досудове розслідування.