Фотофакт: у Тернополі почали монтувати головну ялинку міста

Працівники КП «Тернопільміськсвітло» приступили до монтажу каркасу новорічної ялинки на Театральному майдані.

Незабаром головна тернопільська ялинка «одягне» штучну хвою, а згодом – 3D-ілюмінацію та іграшки.

Паралельно комунальники приступили і до облаштування новорічного освітлення фонтанів і вулиць міста, зокрема до монтажу ілюмінації на водограях, що знаходяться на бульварі Тараса Шевченка. Окрім цього, на Театральному майдані та на прилеглих вулицях облаштовують «Файне зимове містечко».

Урочисте засвічення вогнів головної ялинки міста відбудеться 18 грудня о 17:00 год. на Театральному майдані, а о 16:30 год. цього ж дня – освячення Різдвяної шопки.