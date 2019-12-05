У сільській школі Тернопільського району учні друкують на кружках

3 грудня клубівці шкільного клубу соціального підприємництва “Ключ до успіху”, що працює у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ с. Великі Гаї” презентували свої вироби – друковані чашки з малюнками і логотипом школи – у сільській раді, перукарні “Юлія” та майстерні з ремонту одягу.

Діти показали готові вироби, багато реалізували та прийняли замовлення. Оцінка клієнтів була дуже високою, що було дуже приємно. Навіть голова громади Олег Кохман придбав чашку у дітей, чим втішив майбутніх підприємців.