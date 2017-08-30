Несподіваний подарунок читачам від Дзвінки Торохтушко

Цього разу авторка “Масіка” та “Фотографа”, “Світлячка” та “Молитви” презентуватиме на Форумі у Львові не роман, не новели і не збірку ліричних поезій. Цього разу від Дзвінки Торохтушко (Любов Бурак )- “Дзвінкі віршики” для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, а також для дорослих, у душі яких живе щасливий відгомін дитинства.

Зазирніть очима Дзвінки Торохтушко у маленький світ навколо нас. Так весело і дотепно про життя, а головне, почуття мушок, бджілок, жучків і комариків може розповісти лише Дзвінка. Завдяки емоційним, яскравим і неймовірно кумедним малюнкам ця книжка стане улюбленою у вашій родині.

Видавництво Підручники і посібники на 24-му Форумі книговидавців у Львові запрошує на презентацію “Дзвінкі віршики від Дзвінки” 16 вересня о 10.00-10.45 за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 1 (Львівська обласна бібліотека для дітей, читальна зала учнів 5-9 класів).

Як створювалася книга, Дзвінка написала на своїй сторінці у Facebook:

