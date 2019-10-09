Незабаром на “Погляді” – інтерв’ю з головною освітянкою області Ольгою Хомою

Сьогодні кореспондент “Погляду” Ірина Гайсюль поспілкувалася із начальницею управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольгою Хомою.

Йшлося, зокрема, про:

– що змінилося з часу призначення нового Президента та Міністра освіти і науки України в сфері освіти нашого краю;

– що вона планує робити після того, як новий голова ОДА призначить нового начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА;

– чим саме сертифікація вчителів відрізнятиметься від атестації;

– чи справді в школах Тернопільщини буде скорочення шкільних медсестр;

– що змінилося в професійно-технічній освіті області;

– як на Тернопільщині відбувається оптимізація шкіл і скільки їх вже закрили;

– школи в ОТГ – чи пішла їм на користь децентралізація;

– в опорні школи дітей має відвозити шкільний автобус. Чи достатньо їх?

– про стереотип, що в сільській місцевості якість надання освітніх послуг гірша, аніж в міських школах;

– що з дошкільною освітою краю;

– нові зміни в галузі освіти – це нові витрати. Яка сума наразі потрібна для навчальних закладів Тернопільщини, щоб перевести їх на нові «рейки» реформи?

– про дисертацію, яку нещодавно захистила Ольга Хома;

– яким має бути вчитель у соціальних мережах.

Публікація інтерв’ю з Ольгою Хомою запланована на 7:30 понеділка, 14 жовтня.