Незабаром на “Погляді” – інтерв’ю з головною освітянкою області Ольгою Хомою
Сьогодні кореспондент “Погляду” Ірина Гайсюль поспілкувалася із начальницею управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольгою Хомою.
Йшлося, зокрема, про:
– що змінилося з часу призначення нового Президента та Міністра освіти і науки України в сфері освіти нашого краю;
– що вона планує робити після того, як новий голова ОДА призначить нового начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА;
– чим саме сертифікація вчителів відрізнятиметься від атестації;
– чи справді в школах Тернопільщини буде скорочення шкільних медсестр;
– що змінилося в професійно-технічній освіті області;
– як на Тернопільщині відбувається оптимізація шкіл і скільки їх вже закрили;
– школи в ОТГ – чи пішла їм на користь децентралізація;
– в опорні школи дітей має відвозити шкільний автобус. Чи достатньо їх?
– про стереотип, що в сільській місцевості якість надання освітніх послуг гірша, аніж в міських школах;
– що з дошкільною освітою краю;
– нові зміни в галузі освіти – це нові витрати. Яка сума наразі потрібна для навчальних закладів Тернопільщини, щоб перевести їх на нові «рейки» реформи?
– про дисертацію, яку нещодавно захистила Ольга Хома;
– яким має бути вчитель у соціальних мережах.
Публікація інтерв’ю з Ольгою Хомою запланована на 7:30 понеділка, 14 жовтня.