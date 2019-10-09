У Скалі-Подільській нарешті взялися за гордість міста – парк

Національний університет біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» розробив Проект утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Скала-Подільський парк». Даний проект розроблено за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовищ – 100 тис. гривень.

Скала-Подільський парк є пам’ятником садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Заснований наприкінці XVIII століття.

Раніше площа парку була власністю польського воєводи А. Тарло. На початку XIX століття ділянка належала поміщикам Ґолуховським. Три покоління шляхетного роду облаштовували парк: озеленяли територію, побудували маєток, теплицю і кілька споруд на господарському дворі (нині корпуси оздоровчого комплексу “Збруч”), архітектурно оформили вхід до парку. Не всі спорудження зберіглись до сьогодення. На території природного пам’ятника створено маленьку водойму, є водовідвідні доріжки. Гордістю парку вважається липа, якій понад п’ять 160 років. За легендою, саме під цим деревом Михайло Грушевський зізнавався у любові коханій Марії.

Парк займає територію у 26 гектарів, на якій проростає близько 110 видів дерев і чагарників.