Олександра Гонтар у Тернополі: «Якби я не писала вірші, я б когось вбивала»

Цими днями у тернопільській книгарні «Є» відбулась презентація книжки журналістки, співведучої та сценаристки програми #@)??$0 з Майклом Щуром (Телебачення Торонто) Олександри Гонтар «Жери землю» (видавництво «Люта справа»). Модерував зустріч Юрій Матевощук.

У передмові до книжки письменник Юрко Позаяк так здецидував свою думку про тексти: «Іще донедавна говорити те і так, що і як говорить Олександра, навіть в андеграунді наважувалися тільки чоловіки. Отже, якщо це і є жіноча поезія, то андеграундна і нова, а суть її в тому, що поетеса своєю сміливістю, свободою, прямотою більше нічим не відрізняється від поета, окрім власне статі. Цю свіжозавойовану жіночу рівність можна тільки вітати, з часом усі до неї звикнуть, але поки що вона епатує, шокує, провокує, інтригує, збуджує, захоплює, тобто робить поезію набагато яскравішою й цікавішою».

На презентації було більше читано, як говорено. Зокрема, Олександра Гонтар сказала, що пише, коли всередині багато емоцій, «якби я не писала вірші, я б когось вбивала». Цю збірку склало сто поезій, погрупованих тематично. Один із розділів «Алкопоезія про кохання» — власне, поетка думала назвати збірку, каже, це одна з її улюблених тем для віршів. А розпочала читати поезії з тієї, де уклала керівництво з користування собою як жінкою. Пояснює, це текст про різноманітні стереотипи, котрі існують у суспільстві, й про догми. Про роботу каже, що не працює журналісткою в класичному розумінні: «Я пишу «шуткі». Часто невдалі (в мене дуже специфічний гумор) — з них зазвичай смішно тільки мені. Я від цього не страждаю, бо мені весело, і, коли б я жартувала так, щоби мені було не смішно, то це було б трагічно, мабуть».

Анна Золотнюк.