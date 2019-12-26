Фотохудожник із Тернопільщини отримав дворічну стипендію від Президента України

Відомому в нашому краї світлописцю, художникуFIAP, багаторічному фотокореспонденту районної газети «Голос народу» Оресту Лижечці, згідно з президентським указом від 24 грудня 2019 р., призначено дворічну стипендію.

Отож, цитуємо:

«Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:

1) довічні:

…

2) дворічні:

ЛИЖЕЧЦІ Оресту Францовичу – 1958 року народження, фотохудожникові

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 грудня 2019 року»

Джерело: Чортків.city