Студенти тернопільського університету створюють додаток, який «знатиме» склад кожного смартфону

Так от, і я не знала про цей конкурс. А потім якось написав Yuriy Skorenkyy, якось швидко знайшлась невеличка команда, і почалась робота над нашим проектом. І найважчим (принаймні, поки що) було знайти цікаву проблему, над якою хотілося б працювати. Що у нас? А ми працювали над питанням переробки е-сміття і повторним використанням різних телефонних сенсорів спільнотами мейкерів для своїх проектів. Нашим рішенням було створення додатку, який би «знав» склад кожного конкретного смартфону, і який би допомагав мейкеру знайти саме той сенсор, який йому потрібний, а потім – підказав би як правильно утилізувати його залишки.

Так, це лише ідея, до якої трішки прописаний бізнес-план, а не готовий до розробки чи впровадження проект. Але також це і дуже крутий досвід роботи в команді, мозкових штурмів, написання хоч якихось текстів англійською (із купою помилок, звісно) і співпраці з людьми, яким це теж цікаво.

Зараз ми чемно очікуємо кінця лютого, щоб дізнатися попередні результати відбору до півфіналу (із надіями на краще). А оскільки однією із основних умов відбору була наявність відео-презентації продукту, то ось і наш результат: унизу чи за посиланням 👉 https://goo.gl/yhngN4