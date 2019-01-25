Студенти тернопільського університету створюють додаток, який «знатиме» склад кожного смартфону
Студенти Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя беруть участь у змаганні Cisco Global Problem Solver Challenge 2019.
Команда взялася за вирішення проблеми переробки е-сміття, завдяки створенню додатку із повторним використанням різних телефонних сенсорів спільнотами мейкерів для своїх проектів. Така ідея є важливою для вирішення глобальних проблем утилізації смартфонів та інших е-відходів.
е-сміття — це відпрацьоване електронне та електричне обладнання.
Нагадаємо, попередні результати конкурсу будуть відомі уже наприкінці лютого.
- У когось тут канікули, сон 24/7 і повний відпочинок від навчання, у когось – робота і купа проектів, а хтось ми. Ну як ми: я і моя молода *не зовсім* команда. Я нечасто щось пишу тут, але нещодавно сталась цікава штука. Існує такий конкурс як Cisco Global Problem Solver Challenge, на якому команди з усього світу презентують свої проекти для вирішення глобальних проблем. Цьогоріч, до речі, конкурс був пов’язаний з тематикою ІоТ – того самого, який Інтернет Речей.
Так от, і я не знала про цей конкурс. А потім якось написав Yuriy Skorenkyy, якось швидко знайшлась невеличка команда, і почалась робота над нашим проектом. І найважчим (принаймні, поки що) було знайти цікаву проблему, над якою хотілося б працювати. Що у нас? А ми працювали над питанням переробки е-сміття і повторним використанням різних телефонних сенсорів спільнотами мейкерів для своїх проектів. Нашим рішенням було створення додатку, який би «знав» склад кожного конкретного смартфону, і який би допомагав мейкеру знайти саме той сенсор, який йому потрібний, а потім – підказав би як правильно утилізувати його залишки.
Так, це лише ідея, до якої трішки прописаний бізнес-план, а не готовий до розробки чи впровадження проект. Але також це і дуже крутий досвід роботи в команді, мозкових штурмів, написання хоч якихось текстів англійською (із купою помилок, звісно) і співпраці з людьми, яким це теж цікаво.
Зараз ми чемно очікуємо кінця лютого, щоб дізнатися попередні результати відбору до півфіналу (із надіями на краще). А оскільки однією із основних умов відбору була наявність відео-презентації продукту, то ось і наш результат: унизу чи за посиланням 👉 https://goo.gl/yhngN4