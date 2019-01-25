У міській раді на Тернопільщині нагородили преміями за енергозбереження

У 2017 році відділом муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності міської ради розроблено План дій сталого енергетичного розвитку і зареєстровано на сайті Єврокомісії, згідно з яким місто Чортків взяло на себе зобов’язання зменшити викиди СО2 (вуглекислий газ) в навколишнє середовище на 30 %, а в 2018 році місто підписало зобов’язання з міжнародною організацією 350.org (як і інших три українських міста: Житомир, Львів та Кам’янець-Подільський) про перехід до 2050 року на відновлювальні джерела енергії. Тому зараз Чортківська міська рада розробляє свою кліматичну стратегію покрокового переходу до цієї амбітної мети.

Міський голова Володимир Шматько:

«Щоб стати енергоефективним містом та виконати ці дві стратегічні цілі, треба навести лад зі споживанням енергоресурсів у бюджетних установах, зокрема, у закладах освіти та культури. Також у 2017 році перші в Тернопільській області ми почали впроваджувати систему енергомоніторингу, яка у перший же рік застосування зекономила 5 % енергоресурсів, що дорівнювало близько 900 тис. грн.

Чому ми почали це робити? Звичайно, щоб стати енергоефективним містом, з одного боку. А з іншого боку, стимулом стало те, що з 1 січня 2017 року Кабінет Міністрів України у повному обсязі переклав фінансування житлово-комунальних послуг шкіл на місцевий бюджет. Звичайно, це обтяжило міський бюджет. Але це змусило владу на місцях думати: як зекономити, що ремонтувати, де оптимізувати, і, звичайно, переходити на альтернативні види опалення.

Так, за допомогою системи енергомоніторингу ми почали навчати, вас, завгоспів, опалювачів, та й керівників, бути енергоефективними у своїх закладах.

Звичайно, я розумію, що кожен заклад має свою специфіку. Це залежить від системи та виду опалення, постачальників тепла тощо. Та водночас щиро дякую усім, хто відповідально ставився до того, щоб споживання газу, тепла, електроенергії та води хоч трішки скоротилося, не порушуючи комфортних умов перебування».

Відповідно до даних програми моніторингу, найбільше зниження споживання до доведених лімітів і базового рівня споживання за усіма трьома показниками (тепло, електроенергія, вода) вдалося досягти у ДНЗ № 7 та Чортківській міській музичній школі. Менше кіловат електроенергії та кубів води у 2018 році спожили у дитячих садочках № 8, № 1, а також у Чортківській спеціалізованій школі-інтернаті №3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Р. Ільяшенка. Економію за одним типом енергоресурсу (електроенергія або тепло) спостерегли у ДНЗ № 3, ЗОШ № 5, № 2 та Чортківській гімназії ім. М. Шашкевича.

Щоб стимулювати заклади та працівників, які прикладали зусиль, щоб зекономити енергоресурси, 12 грудня 2017 року рішенням міської ради № 872 було прийняте Положення про матеріальне стимулювання ощадного енергоспоживання бюджетними установами міста Чорткова.

Міський голова Володимир Шматько:

«Цього року за підсумками 2018 року ми вперше виплатимо кошти за енергозбереження. Звичайно, ми у повному обсязі не досягнули тієї оптимізації споживання, якої б хотіли, але залучили ширше коло людей, щоб заохотити на майбутнє».

Завгоспи закладів, де побачили економію, отримали від міської ради премії від 1 до 5 тисяч гривень. Також премії у розмірі 5 тисяч гривень отримали для потреб енергоефективності заклади, де економія була найбільшою.

Опісля оголошення кращих заощаджувачів, представники закладів освіти та культури обговорили із енергоменеджером відділу муніципального розвитку, іновацій та енергоефективності Іриною Шаровською та начальниками відповідних структурних підрозділів плани щодо енергозбереження на 2019 рік.

У 2018 році кроків до енергозбереження по освітніх закладах було зроблено чимало.

– Зокрема, як відомо, ще у травні 2017 року проектна пропозиція «Темосонація будівлі Чортківської ЗОШ № 5» була відібрана міжнародною фінансовою організацією «Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)».

Проектом передбачено: теплоізоляцію трубопроводів та запірної арматури системи опалення; встановлення модульного індивідуального теплового пункту; встановлення термостатичних регуляторів на опалювальні прилади; заміну старих вікон та дверей на енергозберігаючі; утеплення фасаду стін (утеплення проводитиметься мінеральною ватою, товщина якої 10 см); вдосконалення вентиляції з системою рекуперації; реконструкцію даху.

За підсумками проведеного Чортківською міською радою тендеру на визначення підрядника з виконання відповідних робіт у школі №5, переможцем стало ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон» (м. Івано-Франківськ). Роботи планують розпочати у першому півріччі 2019 року.

– У ДНЗ № 6 зроблено капітальний ремонт опалення вартістю 400 тис. грн., у ході якого замінено усі батареї.

– У ДНЗ № 3 зроблено капітальний ремонт покрівлі з утепленням вартістю 970 000 гривень.

– Також упродовж 2018-січня 2019 року розпочалась реалізація механізму енергосервісу (ЕСКО-контракти), відповідно до чого у ДНЗ № 3, №7, у Чортківській міській музичній школі встановлять індивідуально-теплові пункти, що дозволить зекономити до 30 % теплової енергії.

Відповідно до напрацювань Стратегії міста Чорткова, на найближчі роки у планах навести лад із енергозатратністю у ЗОШ № 7 та у Чортківській гімназії ім. М. Шашкевича.

Міський голова Володимир Шматько:

«Моя мета, як міського голови, повністю відмовитись від споживання газу. Причиною цього є політичний бік проблеми, а також те, що газ – це вичерпний ресурс і завдає найбільше школи довкіллю.

Надалі робитимуться усі можливі кроки, аби зменшити споживання, хоча б у бюджетній сфері, шляхом утеплення приміщень, а також використовувати повсюди альтернативні види опалення».

Чортківська міська рада

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