«Техно-буд-центр» навіть не подався на розіграш 1,8 млрд у рідній області та впав вниз Топ-10 фаворитів Укравтодору

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 3 грудня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт траси вартістю 1,78 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.

Замовлено ремонт траси Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач км 0+000 – км 55+900 у Тернопільській області з розробкою проектної документації.

Підряд розіграли «Онур» та єдиний конкурент «Автомагістраль-південь». На аукціоні вони зробили мінімальні кроки по зниженню ціни, відтак торги завершились з економією всього 1,1%.

На заробітні плати будівельників передбачено 127 млн грн, або 7% від вартості тендеру. На будівельні матеріали призначено 1,28 млрд грн, або 72% від усіх видатків на ремонт. При цьому Укравтодор не оприлюднив у «Прозорро» ціни на будматеріали з договору з «Онуром». Відтак порівняти тендерні ціни з ринковими – неможливо.

На ці торги навіть не подавала пропозицію місцева компанія «Техно-буд-центр» Юрія Ханіна та Андрія Яреми. В останні роки ця фірма була безумовним фаворитом Укравтодору у Тернопільській області та виграла тут 80% підрядів на 17 млрд грн. Однак цього разу проігнорувала можливість збільшити портфель замовлень.

Відтак підряд розіграли два фаворити Укравтодору, з якими «Техно-буд-центр» засновував Національну асоціацію дорожників України на початку «Великого будівництва» у 2019 році.

Наразі «Техно-буд-центр» значно погіршив свої результати у рейтингу Укравтодору. Якщо у 2020 році тернопільці з часткою 5% були на шостому місці серед фаворитів, то у 2021 році замикають десятку з результатом менше 4%.