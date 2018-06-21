Як тернополяни ставляться до біженців. Опитування

Кожного року 20 червня символізується із всесвітнім днем біженців. Налічується близько 20 мільйонів людей, які вимушені покинути свої домівки та рідних. Адже вони тікають від війни, переслідувань, надіючись, що десь їх приймуть. На жаль, не всі переймаються чужими бідами та не знають хто такі біженці. Ми опитали тернополян та вияснили хто, на їхню думку, біженці.

«Я вважаю, що це люди які не мають можливості жити в рідному краї та шукають притулку в інших країнах. Люди, змушені тікати в силу обставин, які від них не залежать», — зазначає Марта Коваль.

«Люди, які через певні обставини мігрують по своїй країні або інших країнах. Вони не вимушені цього робити. Мігрувати простіше і “псувати” інші міста/країни, ніж вирішувати проблеми. Для прикладу ті ж сирійці. Це звичайно не всі мігранти. Всі чули останні новини як “сирієць-павук” заліз по стіні на будинок, щоб врятувати дитину. Або тернополянин Євген Удін (художник, графік), він правда не біженець, а переїхав з Донецька вже давно. Ці люди приносять суспільству тільки користь. Хоча, більшість — бидло», — розповідає Ігор Чорняк.

«Біженці — це люди у яких відібрали їх дім, їхню родину, їхню землю», — каже Тетяна Лисаненко.

«На мою думку біженці — це люди з іншої країни, які втратили роботу або близьких. Їм потрібна підтримка та допомога в непростий для них час», — зазначає Андрій Томащук.

«Біженці — це люди які змушені змінити своє звичне життя раз і назавжди», — каже Людмила Алексиєвич.

«Я думаю, що біженці — це люди які вимушено покинули свою Батьківщину: домівку і рідних», — розповідає Тамара Даниляк.

Анастасія Флейтута