Почаївська школа шукає директора

Почаївська міська рада оголосила конкурс на посаду директора опорного закладу Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області (47025, вул. Шевченка, 15, м. Почаїв, Кременецький район, Тернопільська область.

До порного закладу входитимуть дві філії:

1. Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ст., що знаходиться у с. Сарий Тараж

2. Затишанська загальноосвітня школа І ступенів, що знаходиться у с. Затишшя.

Обидві філії знаходяться у межах Почаївської громади.

Після скандалу з проведенням ремонту у Почаївській школі, громадськість показала місту в якому стані знаходиться тепер навчальний заклад.

Частина з батьків почаївських школярів відкрито повстала проти діючої директриси Почаївської школи Варвари Кухаревич. Остання вперто не помічає вказаних недоліків, а свою роботу вважає задовільною. Однак після скандалу з ремонтом та висвітлення проблеми у ЗМІ міська рада таки вручила директрисі догану.

Проте частину батьків це не влаштувало і вони відкрито заявили, що не бажають, аби школою управляла ця людина.

Навчання штаршокласників у дві зміни протягом усього навчального року через ремонт старого корпусу школи, який затягнувся, неналежний господарський стан навчального закладу, впертість, відкрита зневага і не бажання керівника йти на діалог – ці та інші причини зумовили батьків до відкритого протесту.

Почаївська міська рада, в свою чергу, розпочала реорганізацію навчального закладу згідно реформ в освіті.

Було обрано конкурсну комісію та оголошено конкурс на посаду директора вже опорного закладу. Документи для участі подають вже з цього понеділка.

Вимоги до участі в конкурсі:

громадянство України,

досконале володіння державною мовою, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста,

загальний стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 років,

високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки,

володіння знаннями чинного законодавства України, основами діловодства,

володіння навиками ПК на рівні користувача.

Додаткові вимоги до кандидатів: високі аналітичні здібності, відповідальність, організованість, ініціативність, самостійність у виконанні поставлених завдань.

Посадовий оклад згідно штатного розпису. Передбачається доплата за педагогічний стаж, престижність педагогічної праці, інші заохочувальні та компенсаційні витрати згідно з чинним законодавством.

До конкурсної комісії виконавчого комітету Почаївської міської ради (47025, Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16, загальний відділ, спеціаліст I-ої категорії з питань кадрової роботи та діловодства, секретар конкурсної комісії Яра Інна Володимирівна) необхідно подати наступні документи:

– заяву про участь в конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до «Закону України про захист персональних даних»;

– заповнену особову картку;

– автобіографія, та/ або резюме;

– дві фотокартки розміром 4×6см.;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня за наявності;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної або науково-педагогічної діяльності не менше 3-х років на момент їх подання;

– копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти;

– довідка про відсутність судимості;

– інші документи, що підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості кандидата.

Документи прийматимуться упродовж 30 днів із дати опублікування оголошення про конкурс. За довідками слід звертатись за тел.: (03546) 6-18-64

Через тривалу суперечку з діючим директором та відкритий конфлікту до складу конкурсної комісії були включені батьки, громадчькість, працівники та депутати міської ради, представники відділу освіти.

Варто зазначити, що обрану особу чекає немала праця, аби навести лад у господарській та освітній галузях школи. Натомість громада обіцяє всіляко сприяти новому керівнику.

Міська рада обіцяє закінчити ремонти у навчальному закладі до початку навчального року.