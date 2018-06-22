Тернопіль відзначився: у місті не хочуть забороняти цирки-шапіто, де знущаються з тварин

Тернополяни не хочуть бачити у своєму місті цирки-шапіто, де у програмі використовують тварин. У цьому депутатів на сесії 15 червня переконувала активістка всеукраїнського зоозахисного руху у Тернополі Людмила Чеховська, – пише Терен.

Їй вдалося ознайомити політиків із цією проблемою під час короткого виступу із трибуни. Адже спроба свободівця Ігоря Костюка внести таке питання відразу у порядок денний і розглянути на засіданні – не вдалася.

Хвиля заборони гастролей цирків-шапіто нині піднімається в усій країні. Рішення про заборону уже прийняли ради у кількох містах, – каже вона. – Черкаси, Бориспіль, Хмельницький, Рівне, Луцьк, Ужгород… Можливо, хтось думає, що цирк – це місце, де можна раз чи два на рік завести дитину, щоб подивитися на тварин. Але насправді, там немає на що дивитися і над чим сміятися. Адже тварини виконують трюки лише тому, що відчувають страх через жорстоке поводження…

Тварини у таких мандрівних цирках живуть в абсолютно неприйнятних умовах, – додає зоозахисниця. – У цих звірів – порушена психіка. Тому не дивно, що весь час з’являються новини про те, що тварини нападають на своїх дресирувальників, навіть на глядачів. Тому йдеться і про безпеку дітей, які ходять на такі вистави…

Як не дивно, політики стежили за цією розповіддю неуважно. Шуміли, перемовлялися, ходили залою. Очевидно, серйозної проблеми у цьому вони взагалі не бачать.

Згодом на своїй сторінці у «Фейсбук» активістка підбила підсумок свого виступу у раді: «Друзі, …прошу продовжувати реагувати на питання і не знижувати градус зацікавленості у даній проблемі, щоб наступного разу депутати обов’язково підтримали гуманність, здоровий глузд, законність і, перш за все, волевиявлення громади міста, свідченням якого є нещодавня наша з вами петиція. Лише за 6 днів існування вона набрала понад необхідну кількість підписів (незрозуміла відповідь на чітку і аргументовану петицію можна побачити тут)… Продовжуємо боротьбу, дякую усім, хто так чи інакше долучився і долучається до питання!».