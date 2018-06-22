Сьогодні шляховики завершують регенерацію покриття траси Тернопіль-Підволочиськ

Поточний середній ремонт траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на ділянці Тернопіль-Підволочиськ у розпалі. На 38,9 кілометрах траси працює одразу 2 бригади, які просуваються назустріч одна одній.

Сьогодні,22 червня, підрядник завершує регенерацію покриття. Накрити вирівнюючим шаром покриття залишилося лише 1 км траси Тернопіль-Підволочиськ. Після цього дорожники зосередяться на укладанні верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просить водіїв бути обачними: розмітка буде нанесена після укладання верхнього шару асфальтобетону. Звертайте увагу на усі дорожні знаки. Під час роботи техніки рух транспорту – реверсний.