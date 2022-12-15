Тернопільщина відправила нову партію гуманітарної допомоги на Херсонщину
Зокрема, це страви швидкого приготування, сухі сніданки, напівфабрикати – те, що не потребує додаткових ресурсів для приготування.
«Наша країна сьогодні переживає чи не найскладніший період в історії незалежності. Ми радіємо, що Херсонщина знову з нами, але розуміємо – жителям деокупованої території потрібна підтримка. Об’єднавши разом усі зусилля, ми можемо допомогти їм пройти цей складний період», – сказав заступник начальника ОВА Ігор Гайдук.
Допомогу сформував благодійний фонд “Покрова”. Вантаж до місця призначення супроводжуватимуть працівники Управління ДСНС в Тернопільській області.