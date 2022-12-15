Тернопільщина відправила нову партію гуманітарної допомоги на Херсонщину

«Наша країна сьогодні переживає чи не найскладніший період в історії незалежності. Ми радіємо, що Херсонщина знову з нами, але розуміємо – жителям деокупованої території потрібна підтримка. Об’єднавши разом усі зусилля, ми можемо допомогти їм пройти цей складний період», – сказав заступник начальника ОВА Ігор Гайдук.