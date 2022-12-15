Найтепліший день донора від ДонорUA у Тернополі

«Найтепліший день донора» — щорічна ініціатива системи «ДонорUA» до Дня Святого Миколая. За попередньою реєстрацією усі бажаючи зможуть здати кров для маленьких пацієнтів обласних дитячих лікарень України.

«Навіть у часи повномасштабної війни донорська кров також потрібна цивільним пацієнтам. Зокрема, дітям, які проходять лікування онкологічних захворювань. З 2019 року ми в “ДонорUA” надаємо донорам можливість створити диво для діток, що проходять тяжкі випробування», — підкреслює CEO та засновниця «ДонорUA» Ірина Славінська.

У 2022 році подія пройде у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Києві.

На учасників «Найтепліших днів донора» очікують смаколики, розіграш подарунків від компанії Gelius та інших партнерів, волонтерська підтримка й спеціальна фотозона. Серед донорів у Тернополі розіграють 2 сертифікати на боулінг від ТЦ «Подоляни». Також кожен отримає купон на каву від магазину та кавʼярні Skavaridka.

«Найтепліший день донора» проходитиме 19 грудня на території Тернопільского обласного центру служби крові (вул. Клінічна, 8). Початок — о 9-00.

Реєстрація на подію — за посиланням.