Тернопільщина втратила єдиний лікарсько-фізкультурний диспансер: влада не зважила на думку громади

18 березня 2025 року на сайті Тернопільської обласної ради опублікували розпорядження голови облради Богдана Бутковського про звільнення з посади директора лікарсько-фізкультурного диспансеру Ігоря Костіва. Він припинив виконання обов’язків 17 березня у зв’язку з реорганізацією закладу.

Офіційне рішення влади

Згідно з документом, Костів Ігор Євстахович звільнений відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. Йому належить виплата вихідної допомоги та компенсації за невикористану відпустку. Водночас екс-директор призначений головою комісії з припинення юридичної особи, що означає його відповідальність за ліквідацію диспансеру.

Рішення про реорганізацію установи було ухвалене ще 30 грудня 2024 року на сесії обласної ради. Диспансер приєднано до обласної дитячої клінічної лікарні, а його приміщення передано ветеранським організаціям.

Протести громади та спортивної спільноти

Таке рішення викликало хвилю обурення серед спортсменів, тренерів та представників громадськості. Диспансер понад 40 років забезпечував медичний супровід близько 5 тисяч спортсменів, включно з дітьми та професійними атлетами. Проти його ліквідації виступили численні спортивні організації.

З ініціативи спортсмена Ореста Небесного було зареєстровано петицію з вимогою скасувати реорганізацію. Вона швидко набрала понад 1 000 підписів, проте навіть значна підтримка громадян не змінила хід подій.

У своїй петиції активісти наголошували, що закриття диспансеру суперечить закону «Про фізичну культуру та спорт», який гарантує медичний супровід для спортсменів. Втрата спеціалізованого медзакладу ускладнить доступ до якісного обслуговування для дітей та молоді, що негативно позначиться на розвитку спорту в регіоні.

Офіційна позиція влади

Директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко пояснила, що диспансер не відповідав вимогам Національної служби здоров’я України і не отримав належного фінансування. Відтак його функції передано до комунального КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», де створено кабінет спортивної медицини та введено дві посади лікаря спортивної медицини.

За інформацією департаменту охорони здоров’я, у лікарні надаватимуть такі послуги:

поглиблений медичний огляд (ПМО) з допуском до занять спортом;

медичні огляди перед змаганнями;

динамічне спостереження за здоров’ям спортсменів;

медичне забезпечення спортивних заходів;

надання допомоги при травмах та фізичних навантаженнях.

Поглиблений медогляд включатиме лабораторні аналізи, антропометрію, ЕКГ, консультації вузьких спеціалістів і висновок лікаря спортивної медицини. Медичний супровід змагань здійснюватиметься за попередньою домовленістю з організаторами.

Чи зможе новий формат замінити диспансер?

Попри запевнення влади, спортивна спільнота Тернопільщини висловлює сумніви щодо ефективності нового формату надання послуг. Колишній диспансер мав багаторічний досвід, спеціалізоване обладнання та кваліфікованих фахівців. Переведення його функцій до дитячої лікарні може значно ускладнити доступ до медичних послуг для спортсменів.

Громадськість вважає, що ліквідація диспансеру може мати довгострокові негативні наслідки для розвитку спорту в регіоні, а рішення про його закриття приймалося без врахування думки тих, кого воно безпосередньо стосується.