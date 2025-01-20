Єдиний у Тернопільській області лікарсько-фізкультурний диспансер, що забезпечує медичний супровід майже 5 тисяч спортсменів, опинився під загрозою реорганізації. Депутати Тернопільської обласної ради на передноворічній сесії ухвалили рішення про приєднання закладу до обласної дитячої лікарні, а його приміщення запропонували передати ветеранським організаціям. Це викликало хвилю обурення серед спортсменів, тренерів і громадськості.



Цей заклад уже понад 40 років є опорою для спортивних шкіл області. Він надає комплексну медичну допомогу спортсменам, зокрема:

• проводить медичні огляди та видає допуски до змагань;

• забезпечує реабілітацію після травм;

• здійснює профілактику захворювань, пов’язаних із фізичними навантаженнями.



Як зазначив Суспільному директор закладу Станіслав Ставський, диспансер обслуговує не лише професійних спортсменів, а й дітей, які займаються у спортивних секціях:



“У нас вузькопрофільні спеціалісти, які оперативно надають консультації та огляди. У звичайних поліклініках діти змушені чекати тижнями, що може негативно вплинути на їхнє здоров’я та спортивні результати”.



Керівниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко пояснює, що диспансер не увійшов до спроможної мережі медичних закладів згідно з постановою Кабінету Міністрів. Заклад отримує недостатнє фінансування, що унеможливлює його розвиток:



“Минулого року диспансер отримав лише 513 тисяч гривень від НСЗУ, тоді як зарплатний фонд перевищує 300 тисяч гривень на місяць. Решту витрат покривали з обласного бюджету, але це не може тривати безкінечно”.



За словами Ярмоленко, диспансер працює лише за одним пакетом послуг – амбулаторною допомогою, яку також надають інші заклади області.



Окрім того, ОВА отримала запит від департаменту ветеранської політики про можливість передати приміщення для створення ветеранського простору.



Закриття диспансеру стане серйозним ударом для розвитку спорту в області, вважає директор спортивної школи з водних видів спорту Богдан Балабан:



“Діти потребують постійного медичного контролю. Відсутність спортивних лікарів знизить якість підготовки і поставить під загрозу участь у змаганнях”.



Серед тих, хто активно бореться за збереження диспансеру тернопілянин Орест Небесний. Він зареєстрував петицію, у якій закликає владу області переглянути своє рішення та залишити диспансер у нинішньому форматі.



У петиції наголошується:

• реорганізація закладу суперечить закону “Про фізичну культуру та спорт”, який вимагає забезпечення якісного медичного супроводу для спортсменів;

• ліквідація диспансеру зменшить доступність медичних послуг для дітей і молоді;

• спортивні досягнення Тернопільщини та розвиток спорту в області опиняться під загрозою.



“Диспансер – це не лише про здоров’я спортсменів, це про майбутнє нашої молоді та імідж області. Ми маємо захистити його, як важливу складову спортивної інфраструктури”, – йдеться у петиції.



Петиція вже набирає підписи, але поки не досягла необхідного мінімуму. Усіх небайдужих просять підтримати цей важливий крок для збереження спортивного майбутнього Тернопільщини. Підтримати петицію можна на офіційному сайті місцевих звернень.

https://petition.tor.gov.ua/petition/141

Досягнення тернопільських спортсменів – це не лише гордість області, а й внесок у репутацію України на міжнародній арені. Збереження диспансеру стане гарантією розвитку спорту та здоров’я майбутніх чемпіонів.



Заклик спортсменів, громадськості та активістів зрозумілий: реорганізація диспансеру не повинна означати втрату унікального закладу, від якого залежить здоров’я тисяч людей.

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