Попри активний спротив громадськості та спортивної спільноти Тернопільщини, влада ухвалила рішення про реорганізацію єдиного в регіоні лікарсько-фізкультурного диспансеру. Протести, петиції та обурення тренерів і спортсменів не вплинули на хід подій – заклад, що понад 40 років забезпечував медичний супровід близько 5 тисяч спортсменів, включно з дітьми та професійними атлетами, ліквідовано.

На передноворічній сесії депутати Тернопільської обласної ради вирішили приєднати диспансер до обласної дитячої клінічної лікарні, а його приміщення передати ветеранським організаціям. Це викликало хвилю обурення серед спортсменів, тренерів та громадськості. Спортсмен Орест Небесний ініціював петицію з вимогою скасувати реорганізацію, яка швидко набрала понад 1 000 підписів.

У петиції наголошувалося, що диспансер є єдиним спеціалізованим закладом для медичного обслуговування спортсменів області. Ліквідація установи суперечить закону “Про фізичну культуру та спорт”, який гарантує якісний медичний супровід для спортсменів. Закриття диспансеру зменшить доступність медичних послуг для дітей і молоді, що негативно вплине на розвиток спорту в регіоні. Проте, навіть значна підтримка петиції не змусила владу змінити своє рішення.

Директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко пояснила, що диспансер не увійшов до спроможної мережі медичних закладів через недостатнє фінансування та невідповідність вимогам Національної служби здоров’я України. За її словами, функції диспансеру будуть передані до комунального КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня”. На базі цього закладу відкрито кабінет спортивної медицини, а в штатний розпис введено дві посади лікаря спортивної медицини.

Згідно з офіційним коментарем департаменту охорони здоров’я, у “Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні” надаватимуться такі послуги:

✅ Поглиблений медичний огляд (ПМО) з допуском до занять спортом;

✅ Проведення медичних оглядів перед змаганнями;

✅ Динамічне спостереження за станом здоров’я спортсменів;

✅ Медичне забезпечення змагань різного рівня;

✅ Надання допомоги при фізичних навантаженнях, травмах та відновленні.

Поглиблений медичний огляд включатиме лабораторні дослідження, антропометрію, ЕКГ, огляд вузьких спеціалістів та висновок лікаря спортивної медицини. Медичне забезпечення змагань здійснюватиметься на підставі попередньо укладеного договору та листа-клопотання організаторів.

Проте, спортивна спільнота Тернопільщини наголошує: попри обіцянки влади, новий формат надання медичних послуг не замінить повноцінної роботи диспансеру, який мав досвідчених фахівців, необхідне обладнання та забезпечував комплексну підтримку спортсменів. Обласна влада знову проігнорувала голос громади, прийнявши рішення без урахування думки тих, кого воно безпосередньо стосується. Втрата спеціалізованого диспансеру може мати довгострокові негативні наслідки для розвитку спорту в регіоні.