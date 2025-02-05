Єдиний у Тернопільській області лікарсько-фізкультурний диспансер, що забезпечує медичний супровід майже 5 тисяч спортсменів, опинився під загрозою реорганізації. Депутати Тернопільської обласної ради на передноворічній сесії ухвалили рішення про приєднання закладу до обласної дитячої лікарні, а його приміщення запропонували передати ветеранським організаціям. Це рішення викликало хвилю обурення серед спортсменів, тренерів та всієї громади.

Протягом понад 40 років диспансер є незамінною опорою для спортивних шкіл області, забезпечуючи комплексну медичну допомогу:

проведення медичних оглядів та видачу допусків до змагань;

реабілітацію після травм;

профілактику захворювань, пов’язаних із фізичними навантаженнями.

Як зазначив директор диспансеру Станіслав Ставський, «у нас працюють вузькопрофільні спеціалісти, які оперативно надають консультації та проводять огляди. У звичайних поліклініках діти змушені чекати тижнями, що може негативно вплинути на їхнє здоров’я та спортивні результати».

Керівниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко пояснила, що диспансер не увійшов до спроможної мережі медичних установ згідно з постановою Кабінету Міністрів. «Минулого року диспансер отримав лише 513 тисяч гривень від НСЗУ, тоді як зарплатний фонд перевищує 300 тисяч гривень на місяць. Решту витрат покривали з обласного бюджету, але це не може тривати безкінечно», – зазначила вона. До того ж, департамент ветеранської політики запропонував передати приміщення диспансеру для створення ветеранського простору.

Рішення про реорганізацію диспансеру спричинило масштабне обурення. Тернополянин Орест Небесний ініціював петицію, у якій закликає владу області переглянути рішення та зберегти диспансер у його нинішньому форматі. У петиції наголошуються такі положення:

реорганізація суперечить закону «Про фізичну культуру та спорт», який гарантує якісний медичний супровід для спортсменів;

ліквідація диспансеру зменшить доступність медичних послуг для дітей і молоді;

спортивні досягнення Тернопільщини та розвиток спорту в області опиняться під загрозою.

Підтримати петицію можна за посиланням: Петиція.

Відома тернопільська спортсменка та чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць висловила свою рішучість, поділившись наступним коментарем:

“1000 з хвостиком підписів у петиції

Всім дякую за підтримку

Щоб знищити комунальну установу, потрібно дуже мало… ЗМЕНШИТИ ФІНАНСУВАННЯ.

Не потрібно бути якимось “мудрагелем”, а просто покроково щорічно зменшувати фінансування на зарплату, ремонт, обладнання тощо.

Так останні роки робилося по відношенню до фізкультурно-спортивного диспансеру.”

Лілія Проць наголосила, що диспансер для неї – це місце, де вона отримувала підтримку від професійних лікарів протягом усього свого спортивного шляху, і закликала громадськість не залишатися байдужою до долі цього закладу.

Активісти та представники спортивної спільноти попереджають: якщо диспансер буде закритий, спортсмени та тренери змушені будуть звертатися до суду та виходити на протистояння з обласними органами влади. «Тернополяни не здадуться. Ми готові боротися за нашу спортивну спадщину усіма можливими засобами», – заявляють вони.

Досягнення тернопільських спортсменів – це не лише гордість області, а й вагомий внесок у репутацію України на міжнародній арені. Збереження диспансеру є гарантією подальшого розвитку спорту та здоров’я майбутніх чемпіонів. Громадськість наполягає, що реорганізація диспансеру не повинна означати втрату унікального закладу, від якого залежить здоров’я тисяч людей. Тернополяни демонструють свою рішучість – боротьба за диспансер триває, і спортсмени разом із тренерами готові вдаватися до всіх можливих заходів, включаючи юридичну боротьбу, щоб зберегти опору для розвитку спорту в регіоні.