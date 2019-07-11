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У Кременецькому ботанічному саду відкрили нову експозицію рослин «Сад ароматів»

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Таку експозиційну новинку підготували працівники Кременецького ботанічного саду до свого професійного свята

Експозицію  “Сад ароматів” відкрили урочисто. А розмістили її в декорованій чашкоподібній місцині. Там квітнутимуть рослини, котрі своїми квітами або ж листками створюють приємний аромат.

Участь у відкритті нової експозиції брали численні гості. Керівництво району та міста, колеги  природознавці, викладачі Кременецької педакадемії, працівники культури, кременецьких музеїв.

Нагадаємо, що культура садово-паркового мистецтва у Кременці розпочала свій відлік ще у далекому 1774 році, як аптечний сад Єзуїтського колегіуму. А із 1805 року на цій території вже почав діяти ботанічний сад славетної Волинської гімназії. У 1834 році основна колекція Кременецького ботсаду стала основою теперішнього Київського ботанічного саду.

Джерело: КременецьCity

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