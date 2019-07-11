У Кременецькому ботанічному саду відкрили нову експозицію рослин «Сад ароматів»

Таку експозиційну новинку підготували працівники Кременецького ботанічного саду до свого професійного свята

Експозицію “Сад ароматів” відкрили урочисто. А розмістили її в декорованій чашкоподібній місцині. Там квітнутимуть рослини, котрі своїми квітами або ж листками створюють приємний аромат.

Нагадаємо, що культура садово-паркового мистецтва у Кременці розпочала свій відлік ще у далекому 1774 році, як аптечний сад Єзуїтського колегіуму. А із 1805 року на цій території вже почав діяти ботанічний сад славетної Волинської гімназії. У 1834 році основна колекція Кременецького ботсаду стала основою теперішнього Київського ботанічного саду.

Джерело: КременецьCity