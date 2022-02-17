Тернопільська обласна рада підтримала ініціативу депутатів “Слуги Народу” і виділила більше 2 мільйонів гривень на тероборону 

Відбулась позачергова сесія Тернопільської обласної ради, яку ініціювала депутатська фракція партії “Слуга Народу”. Під час сесії депутати підтримали рішення виділити більше 2 млн гривень на комплектування і підтримку батальйонів територіальної оборони у Тернопільській області.

Також голова фракції “Слуга Народу” у Тернопільській обласній раді Ярослав Захарків звернувся до депутатського корпусу із закликом консолідувати зусилля, щоб спільно протистояти тиску з боку агресора.

— В Україні з 2014 року триває війна, але останнім часом на кордонах нашої держави склалася дуже непроста обстановка. Росія постійно нагнітає безпекову ситуацію, накопичуючи війська і техніку, проводячи сухопутні й морські маневри поблизу нашої держави. Російська влада погрожує Україні та Європі, висуваючи ультиматуми й вимагаючи так званих «гарантій безпеки» для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших держав. І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоби врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. Свідчення тому – десятки перемовин на найвищому рівні, що відбулися протягом останніх кількох тижнів. Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів і вести конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом, — йдеться у зверненні.

Голова фракції “Слуга Народу” у Тернопільській обласній раді закликав депутатів повністю підтримати зусилля Президента України Володимира Зеленського, вітчизняних дипломатів, а також наших захисників – Збройні сили України.

— Звертаємося до жителів нашої області/міста й усіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців. Вірте в нашу армію, у наших воїнів, які мають достатньо сил і засобів, а також відповідний бойовий досвід, щоб у разі потреби відстояти нашу державу. Українське військо сьогодні найбільш потужне з 2014 року, а коаліція партнерів, які надають нам підтримку, найширша з моменту проголошення незалежності. Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. Водночас громадяни мають продовжувати працювати, не змінювати свій звичайний спосіб життя – це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість Збройних сил захищати Україну так, як потрібно, і стільки, скільки потрібно. Пам’ятаймо, що в єдності – наша сила! Разом ми переможемо будь-якого ворога – і зовнішнього, і внутрішнього. Слава Україні! — підсумував політик.