На Кременеччині під час рубки на чоловіка впало дерево: медики констатували смерть

В Кременецькому районі на місцевого жителя впало дерево. Інцидент трапився 16 лютого близько 11:00.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий допомагав сусідові обрізати дерева на господарстві. Одне з них сильно похилилося над будинком, і аби запобігти нещастю, чоловіки вирішили його зрізати. Користувалися бензопилою. Під час роботи ясен сильно похилився і почав падати.

Сорокавосьмирічний чоловік побачив це занадто пізно і спробував втекти, але не встиг. Дерево впало на нього, придавивши стовбуром. Сусід викликав швидку, але медики лише констатували смерть.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”.

Вирубка аварійних дерев – це підвищення травматизму при виконанні цих робіт. Роботи зі спилювання дерев мають свої ризики. Повністю їх ліквідувати не вийде, але зменшити можна за рахунок знання заходів безпеки:

Знадобиться спеціальний одяг, надійне захисне взуття, спеціальні рукавички і будівельна каска;

Перед роботою з інструментами переконайтеся, що в них немає поломок, що вони не відключаться в самий невідповідний момент;

Деяке обладнання не призначене для тривалих робіт без перерви;

Через вітер траєкторія падіння стовбура може змінитися. Тому виконувати роботу варто при спокійних погодних умовах.

Переконайтеся, що нічого не перешкоджає просуванню навколо стовбура. Робочий простір має бути очищений, видаліть всю непотрібну рослинність. При вітрах зрубувати дерева заборонено.

Джерело: ГУНП