Тернопільська ОДА здає в оренду фасад

Запрошуємо 12 листопада взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частини фасаду площею 5,5 кв.м. адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації

Стартова ціна — 893.41 грн.;

Площа — 5,5 м²;

Прийом пропозицій до участі — до 11.11.2024 20:00;

http://surl.li/ntvvy Дата аукціону — 12 листопада 2024 року;

Локація — вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль

https://bit.ly/3IcKEFk Якщо серед запропонованих об’єктів ви не знайшли той, який міг би стати платформою для реалізації бізнес-проєкту, є можливість самостійно ініціювати оренду держмайна. Детальна інформація про механізм —

http://surl.li/jxkxbc Детальніше про актив –