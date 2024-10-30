Тернопільська ОДА здає в оренду фасад
Запрошуємо 12 листопада взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частини фасаду площею 5,5 кв.м. адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації
Стартова ціна — 893.41 грн.;
Площа — 5,5 м²;
Прийом пропозицій до участі — до 11.11.2024 20:00;
Дата аукціону — 12 листопада 2024 року; http://surl.li/ntvvyi
Локація — вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль
Якщо серед запропонованих об’єктів ви не знайшли той, який міг би стати платформою для реалізації бізнес-проєкту, є можливість самостійно ініціювати оренду держмайна. Детальна інформація про механізм — https://bit.ly/3IcKEFk
Детальніше про актив – http://surl.li/jxkxbc