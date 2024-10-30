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Новини Тернополя 

Тернопільська ОДА здає в оренду фасад

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Запрошуємо 12 листопада взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частини фасаду площею 5,5 кв.м. адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації
💰Стартова ціна — 893.41 грн.;
📏Площа — 5,5 м²;
⌛️ Прийом пропозицій до участі — до 11.11.2024 20:00;
🗓 Дата аукціону — 12 листопада 2024 року; http://surl.li/ntvvyi
📍 Локація — вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль
Якщо серед запропонованих об’єктів ви не знайшли той, який міг би стати платформою для реалізації бізнес-проєкту, є можливість самостійно ініціювати оренду держмайна. Детальна інформація про механізм — https://bit.ly/3IcKEFk
↪️Детальніше про актив – http://surl.li/jxkxbc

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