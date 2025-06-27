22:27 | 27.06.2025
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Тернопільські кікбоксери здобули 23 медалі на Чемпіонаті України WPKA

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З 19 по 22 червня 2025 року у Львові тривав Чемпіонат України з кікбоксингу WPKA серед усіх вікових категорій, де тернопільські спортсмени продемонстрували надзвичайні результати. Наші кікбоксери вибороли 23 призових місця, серед яких 15 золотих, 5 срібних та 2 бронзові медалі.

Чемпіонами України у своїх вагових та вікових категоріях стали:

  • Садовий Артем;
  • Куницький Ярослав;
  • Байрак Олександр;
  • Колосов Тимофій;
  • Ревкало Анастасія;
  • Куницька Вікторія;
  • Хоміцький Остап;
  • Токальський Захар.

Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з цими видатними досягненнями, які вкотре підтвердили високий рівень підготовки тернопільських кікбоксерів.

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