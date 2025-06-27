Тернопільські кікбоксери здобули 23 медалі на Чемпіонаті України WPKA
З 19 по 22 червня 2025 року у Львові тривав Чемпіонат України з кікбоксингу WPKA серед усіх вікових категорій, де тернопільські спортсмени продемонстрували надзвичайні результати. Наші кікбоксери вибороли 23 призових місця, серед яких 15 золотих, 5 срібних та 2 бронзові медалі.
Чемпіонами України у своїх вагових та вікових категоріях стали:
- Садовий Артем;
- Куницький Ярослав;
- Байрак Олександр;
- Колосов Тимофій;
- Ревкало Анастасія;
- Куницька Вікторія;
- Хоміцький Остап;
- Токальський Захар.
Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з цими видатними досягненнями, які вкотре підтвердили високий рівень підготовки тернопільських кікбоксерів.