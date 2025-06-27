Сказав, що винна дружина — податківці перевірили її і додали ще штрафів. Історія на Тернопільщині

На Тернопільщині спроби уникнути відповідальності та тиску через соціальні мережі не спрацювали: підприємця, який торгував побутовою технікою з грубими порушеннями, притягнуто до відповідальності.

Під час фактичної перевірки одного з об’єктів роздрібної торгівлі побутовою технікою у Тернополі фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області виявили відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО), невидачу чеків та торгівлю необлікованим товаром. Загальна сума встановлених порушень склала понад 500 тисяч гривень.

На спробу податківців розібратись, власник заявив: «Це не я, це дружина!». Але перевірка не зупинилась. Фахівці ДПС провели перевірку і в дружини підприємця – там виявили такі ж порушення. Загалом сума штрафних санкцій зросла до 2 мільйонів гривень.

Розгляд справи в Тернопільському окружному суді підтвердив: податкова діяла правомірно. Водночас спроби дискредитувати перевірку в публічному просторі виявились безпідставними.

«Ми працюємо виключно в межах законодавства. Наша мета – не покарання, а справедливість і рівні правила гри для всіх підприємців. Для тих, хто готовий працювати чесно, ми відкриті до діалогу і завжди готові допомогти», – підкреслила в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольга Ліщинська.