11:00 | 5.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільські піротехніки знешкодили дві протитанкові міни та два артснаряди

Irena 0 Views Прокоментуй!
4 березня в полі поблизу села Панталиха Тернопільського (Теребовлянського) району, місцевими жителями виявлено один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни.
Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління вилучено дві протитанкові міни ТМ-46 в місті Борщів Чортківського району та два артснаряди АС-76 мм часів Другої світової війни в селі Семенів Тернопільського (Теребовлянського) району. Вилучені вибухонебезпечні предмети знешкоджено шляхом контрольованого підриву в безпечному місці.
РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ при виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним:
– не чіпайте, не відкривайте, не рухайте знахідку;
– зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена;
– відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;
– відведіть людей від підозрілої знахідки;
– припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;
– про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити місцеві органи влади (сільську раду, рятувальників (тел. “101”), відділення поліції (тел. “102”).
May be an image of просто неба та текст «н WI обережно вибухонебезпечн предмети! протитанкова міна авацийни бомби артилерйський снаряд ручна граната при виявленн вибухонебезпечних предметв заборонено: кидатиу вогнище вдярятипо них, нагрвати, накривати розбиратих вибухонебезпечни предмети переносити або перекочуватих торкатися, брати X руки -допускати скупчення людей бля внп при можливост огородити небезпечне мсце або встановити попереджувальн знаки STOP не допускати CTOPOHHIX осіб небезпечний район негайно проінформувати про знахдку в службу порятунку за тел. 101»
 
 
 
 
4 поширення
 
Подобається
 
 
 
Коментувати
 
 
Поширити
 
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *