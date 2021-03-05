Тернопільські піротехніки знешкодили дві протитанкові міни та два артснаряди
4 березня в полі поблизу села Панталиха Тернопільського (Теребовлянського) району, місцевими жителями виявлено один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни.
Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління вилучено дві протитанкові міни ТМ-46 в місті Борщів Чортківського району та два артснаряди АС-76 мм часів Другої світової війни в селі Семенів Тернопільського (Теребовлянського) району. Вилучені вибухонебезпечні предмети знешкоджено шляхом контрольованого підриву в безпечному місці.
РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ при виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним:
– не чіпайте, не відкривайте, не рухайте знахідку;
– зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена;
– відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;
– відведіть людей від підозрілої знахідки;
– припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;
– про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити місцеві органи влади (сільську раду, рятувальників (тел. “101”), відділення поліції (тел. “102”).
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