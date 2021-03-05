Тернопільські піротехніки знешкодили дві протитанкові міни та два артснаряди

4 березня в полі поблизу села Панталиха Тернопільського (Теребовлянського) району, місцевими жителями виявлено один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни.

Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління вилучено дві протитанкові міни ТМ-46 в місті Борщів Чортківського району та два артснаряди АС-76 мм часів Другої світової війни в селі Семенів Тернопільського (Теребовлянського) району. Вилучені вибухонебезпечні предмети знешкоджено шляхом контрольованого підриву в безпечному місці.

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ при виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним:

– не чіпайте, не відкривайте, не рухайте знахідку;

– зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена;

– відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;

– відведіть людей від підозрілої знахідки;

– припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;