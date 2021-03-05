«Тернопільський лондонець» Микола Солонер готує вражаючий проєкт у Вишнівецькому палаці

Старовинна пам’ятка – колишній розкішний княжий палац у містечку Вишнівець на Тернопіллі – отримає нове життя. Нині в палаці планується створення сучасного центру українського мистецтва. Початком цього стане відкриття арт-галереї та арт-студії Миколи Солонера. Митець родом із Тернополя вже понад два десятки років живе у Лондоні, а його роботи прикрашають всесвітньо відомі галереї.

Микола Солонер народився в Тернополі в 1974 році. Творчі пошуки завели його у 1996 році до Лондона. Там вступив до Kensington and Chelsea Colllege of Art. Роки навчання дозволили віднайти себе, створити свій оригінальний стиль – пазлфаунізм. Це стиль, що передбачає довільне розташування символів тварин, які, наче пазли, утворюють єдиний твір мистецтва. Таке вільне і спонтанне поєднання фігур тварин створює уявлення руху. Цей стиль притаманний графіці, живопису та скульптурі автора.

Нині Микола Солонер – інтелектуал, вільнодумець, що використовує свій талант, щоб створювати нові, небачені досі скульптури, картини. Він – експериментатор, індивідуаліст та першовідкривач.

Ось уже 25 років Микола Солонер живе і працює в Англії, він знаний у Британії та у світі скульптор, його твори виставляли в багатьох відомих галереях світу, таких як Opera Gallery (Лондон), Victoria and Aibert Museum (Лондон), Palazzo Velli Expo (Рим). У 2019 році митець брав участь у у Фестивалі Українського мистецтва у Римі та Венеційському бієнале. Він – член англійського королівського клубу митців Chelsea Arts Clube, клубу з більш як столітньою історією, до якого входять найвідоміші митці Англії.

Свої твори Микола Солонер виставляв і в Україні, зокрема, в Національній академії мистецтв у Києві. Він часто навідується до рідного Тернополя, де теж влаштовує свої персональні виставки.

24 лютого відбулася творча зустріч з митцем у Збаразькому замку і презентація проєкту «Solonair Museum» Національного заповідника «Замки Тернопілля» та ГО «Фонд культурної спадщини «Оберіг». Проєкт є частиною великої ідеї відродження Вишнівецького палацу як культурного й мистецького осередку Волині. Зокрема, в палаці планується створення центру українського мистецтва, а початком цього стане відкриття арт-галереї та арт-студії Миколи Солонера.

Одна з цілей проєкту – створити мистецький міст між Україною і Англією, відкрити для українців творчість митця, який представляє нашу державу далеко за її межами, а іноземцям презентувати багатство української культури.

До святкування 30-річчя незалежності України готується відкриття галереї, а надалі – і студії. Микола Солонер планує перевезти з Лондона до арт-галереї колекцію своїх робіт. Там буде представлено понад 300 скульптур і 500 графічних творів.

Мистецтво Миколи Солонера – це плід його фантазії. Солонер – дослідник, занурений у себе. Він прагне пізнати себе, спостерігає за собою, за зовнішнім світом і перетворює цю енергію на щось, що стає скульптурою чи картиною.

Автор своїми роботами хоче показати, що ми всі різні, але разом із тим є одним цілим, і має надію, що зможе здивувати і надихнути на творчість.

Тетяна ДУМСЬКА,

завідувачка сектору промоції та комунікації Національного заповідника «Замки Тернопілля».

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