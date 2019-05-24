Тернопільський чиновник протягом трьох років перебування на посаді віддав 42,03 млн грн. пов’язаним з ним фірмам

На фото – начальник управління капітального будівництва Тернопільської ОДА Віктор Кузяк. Протягом трьох років перебування на посаді він віддав 42,03 млн грн двом пов’язаним з ним фірмам.

А нещодавно до офісу ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок прийшла поліція за заявою Кузяка, бо ті здійснили збір “конфіденційної інформації”. Конфіденційна інформація – це, власне, дані про те, як Кузяк співпрацює з рідними фірмами

Начальник управління капітального будівництва Тернопільської області Віктор Кузяк протягом трьох років перебування на посаді віддав 42,03 млн грн двом підконтрольним йому фірмам. Йдеться про підприємства «СК-Рембудреставрація» та «Рембудзахід».

За даними Prozorro, «СК-Рембудреставрація» протягом 2016-2019 отримало напряму від УКБ замовлень на 38,55 млн грн, а «Рембудзахід» – на 3,48 млн грн. Більшість підрядів отримані шляхом укладання прямих договорів, тобто без проведення конкурентних торгів.

Вперше про це стало відомо з розслідування ВО «Автомайдан» Тернопільський осередок. Активісти громадської організації виявили прямий зв’язок між керівником управління капітального будівництва Віктором Кузяком та власниками фірм, що отримували підряди від цього управління.

Засновником та директором «СК-Рембудреставрація» є Павло Суслов, ще до червня 2017 року власницею фірми була його мати Ольга Суслова. За інформацією тернопільського осередку ВО «Автомайдан», керівник управління Віктор Кузяк та Ольга Суслова проживають спільно в селі Підгородньому, поблизу Тернополя. Проте цей факт ніяк не відображений в декларації чиновника.

Крім того, Ольга Суслова є власницею ресторану «Da Vinchi» в Тернополі, що розташований на вулиці Січинського, 2. Це приміщення, за даними державного реєстру майнових прав, належить Вікторові Кузяку.

Ользі Сусловій до 2018 року належало і ПП «Рембудзахід». До речі, першим керівником цієї фірми з 2008 до 2015 року був власне Віктор Кузяк. Сьогодні підприємством володіє тернополянка Оксана Лемак, разом з якою Кузяк має спільне хобі – гру з м’ячем на каяках. Кузяк та Лемак є співзасновниками громадської організації «Всеукраїнська федерація канополо». Лемак також є директором будівельного підприємства «Модерн», що належить Ользі Сусловій.

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