На вулицях Чорткова в тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування

Наприкінці вересня 2018 року в Україні набули чинності нові правила паркування транспортних засобів. Зміни у законодавстві передбачають невідворотність відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та введення фото- та відео фіксації правопорушення. Для дотримання нових правил паркування рішенням сесії Чортківської міської ради створено відділ з питань транспортної інфраструктури та контролю за паркуванням, – повідомляють у відомстві.

У відділі транспортної інфраструктури та контролю за паркуванням Чортківської міської ради пояснили, зараз завданням інспекторів є попередження водіїв про порушення та роз’яснювальні бесіди. Пізніше, коли вони отримають доступ до баз даних і зможуть виписувати постанови – будуть реальні штрафи поштою.

Для фіксації порушення інспектор залишить копію повідомлення під двірником лобового скла, а також з’ясує ім’я власника авто за допомогою автоматизованої інформаційної системи і направить повідомлення про штраф за місцем проживання.

При цьому недотримання правил паркування обійдеться водієві в 255 гривень, але якщо порушник сплатить штраф протягом 10 днів, то, відповідно до закону, може сплатити тільки половину 127,5 грн. (50%), а така постанова буде вважатися виконаною. Якщо ж нічого не сплатить протягом 30 днів – матеріали адмінсудочинства направлять до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу в повному обсязі.

На вулицях Чорткова інспектори з паркування першочергово здійснюють патрулювання, де спостерігається суттєве ускладнення руху громадського транспорту та пішоходів через паркування автомобілів на смузі руху маршрутних транспортних засобів та в заборонених ПДР місцях для стоянки, щоб унормувати сферу паркування та «розвантажити» вулиці міста від неправильно припаркованих транспортних засобів.