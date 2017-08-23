Тернополян запрошують на стажування у “білий дім”

Бепартамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації запрошує громадян пройти стажування у структурних підрозділах департаменту.

Молодь матиме змогу ознайомитись з функціонуванням державної служби та діяльністю департаменту як органу публічної влади. Надаватиметься можливість покращити навички практичної роботи у сфері державного управління та адміністративного менеджменту, що сприятиме подальшому професійному зростанню та підвищенню конкурентоздатності молоді на ринку праці. Стажування здійснюється на засадах добровільності, строком до шести місяців.

Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюється на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в департаменті. До заяви стажист може додати мотиваційний лист у довільній формі.

За додатковою інформацією щодо порядку проходження стажування звертайтеся у департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації за адресою: м.Тернопіль, вул.Грушевського, 8, кабінет 846, тел. 52 01 00.