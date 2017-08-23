Із вагомим подарунком підійшли до річниці Незалежності у Теребовлянському районі

Теребовлянський район – лідер в області за урожайністю як зернових загалом, так і основного хліба – озимої пшениці.

Із вагомим подарунком підійшли до річниці Незалежності їхні агараії. Ще у кінці минулого тижня вони справили обжинки – завершили обмолот ранніх зернових культур. А подвійним успіхом можна вважати цьогорічний щедрий намолот, який перевершив приблизно на десять відсотків торішний і складає понад 150 тисяч тонн зерна.

Здобутки в аграрному секторі, який є основним наповнювачем бюджету, справді радують. Адже нарощування валового виробництва – це наповнення державної казни, і збільшення доходів наших господарів, і підвищення розміру оплати за орендовані ними земельні наділи. Словом, матимуть більше і держава, і люди.

За всіма цими результатами – копітка, наполеглива праця хліборобів району для удосконалення виробництва. Сьогодні аграрний сектор твердо тримається курсу на впровадження нових технологій, застосування новинок науки. На полях працює потужна досконала техніка, обладнана комп’ютерними системами, постійно оновлюється виробнича, матеріальна база. Стимулом для дальшої інтенсифікації галузі є все активніший вихід нашого аграрного сектора на міжнародні ринки, освоєння нових джерел збуту нашої продукції. А нинішній рік завдяки високим показникам стане ще одним, вищим щаблем у цьому поступі. Район ще раз довів свій високий потенціал на рівні області, вийшовши в лідери за урожайністю як зернових загалом, так і основного хліба – озимої пшениці, зокрема.

Якщо конкретно говорити про віддачу культур, то по кожній вона радує. Середній показник врожайності по зернових в цілому склав 66 центнерів з гектара, а озимої пшениці – 72 центнери. У дванадцяти великих агропідприємствах та товариствах цей показник значно вищий – прирівнюється до європейського і доходить до ста центнерів.

Погода сприяла темпам жнивування. Холодний червень дещо змістив строки збирання зернових, зате з початком жнив, у серпні тривалий час стояла суха, спекотна погода, що позитивно вплинуло на якісні показники зерна без затрат на досушування.

Два дощики, які пройшли під час жнив, виявились дуже доречними для розвитку інших культур – пізніх зернових і технічних культур. Прекрасні види і кукурудзи, і цукрових буряків, і сої. Волога потрібна і для майбутніх посівів озимини, До речі, закінчивши нинішні жнива, аграрії уже працюють на врожай наступного року. Тривають оптимальні строки для сівби озимого ріпаку, і у господарствах повним ходом уже заробляють у грунт насіння цієї культури. На даний час ріпак посіяний уже на 4 тисячах гектарів.

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