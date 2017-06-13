Тернополянам розповіли про нові нюанси безвізу

Українці з 11 червня зможуть скористатися безвізовим режимом та без додаткових ускладнень подорожувати Європою. Головний сервісний центр МВС інформує власників авто про те, які документи мають бути наявними при собі у разі користуванням транспортним засобом.

Що необхідно для подорожі за кордон на авто?

– національне посвідчення водія

(зверніть увагу, що посвідчення водія має відповідати міжнародним вимогам – зокрема, у разі користування національним посвідченням водія закордоном, документ повинен мати строк дії)

– розпізнавальний знак України на транспортному засобі

– договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

– свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що видане на особу, яка перетинає кордон

– державний номерний знак на ТЗ.

Водіям слід пам’ятати, що індивідуальні номерні знаки транспортних засобів дійсні лише на території України, за кордон необхідно виїжджати на державних номерних знаках.

У разі відсутності права власності на транспортний засіб – слід оформити документи для поїздки за кордон, для цього необхідна заява власника транспортного засобу або документ, що підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортним засобом.

Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період подорожі видається свідоцтво про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у сервісному центрі МВС.

Важливо! Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів, придбаних у розстрочку), до поїздок за кордон не допускаються.

Детальну інформацію про організацію поїздки за кордон на транспортному засобі можна знайти на сайті hsc.gov.ua, отримати консультацію – за номером (044) 290-18-99 або на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.