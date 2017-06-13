Як виконком тернопільської міської ради вперто намагається врятувати власну гідність

Виконком ТМР вперто намагається “спасти” власну гідність відновивши власно-прийняте дискримінаційне рішення про поділ дітей на міських та сільських. Про це у мережі Фейсбук повідомляє громадський активіст Павло Іванечко з с. Гаї Шевченківські.

29.06.2017 року о 12:00 в Львівському апеляційному суді слухатиметься апеляційна скарга щодо рішення першої інстанції про скасування рішення виконкому ТМР. На жаль, орган місцевого самоврядування не може визнати те, що втягування людей в політичні інтриги, в тому числі зумовлені створенням ОТГ, шляхом встановлення значно більшої п лати для окремих категорій громадян за послуги гарантовані Конституцією, є м’яко кажучи ненормальним.

Прошу усіх небайдужих громадян підтримки.

Для того,щоб процес був максимально публічним викладаю копію апеляційної скарги. Рішення суду першої інстанції можна переглянути ось тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66407159

Згідно прийнятому виконкомом рішенню затверджений склад конкурсної комісії сформований на 70% з чиновників прямо залежних від міського голови і як на мене, на жаль результати роботи комісії не можуть претендувати на об’єктивність:

Стемковський В.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Соколовський О.І. – начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології – заступник голови комісії

Муца Г.М. – начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, заступник голови комісії

Михалків М.О. – начальник відділу документообігу, діловодства та контролю управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології , секретар комісії

Члени комісії:

Мокляк В.І. – заступник начальника відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

Хромчак Р.О. – начальник юридично-договірного відділу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Кравець Н.Ф.– начальник фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Сергій Лупак – голова громадської спілки «Рада голів ОСББ Тернополя»/за згодою/.

Терлюк М.І. – голова Тернопільської міської громадської організації спілки голів ОСББ і будинкових комітетів «Взаємодія»/за згодою/.

Нагадаємо, нещодавно згідно з нещодавньою ухвалою тернопільських депутатів, фінансування дошкільнят, які не є жителями Тернополя, мають брати на себе сільські ради. Таке рішення міськради вкрай обурило людей, що живуть поблизу міста. Адже селяни, які працюють у Тернополі, регулярно поповнюють саме міський бюджет. Справа дійшла вже до суду, зокрема Павло Іванечко подав у Тернопільський міськрайонний суд адміністративний позов і виграв його.