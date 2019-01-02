Новини Тернополя 

Тернополянка Світлана Грекул робить ялинки з сіна

Irena 31 Views Прокоментуй!

Тернополянка Світлана Грекул  влітку робить на замовлення букети з фруктів, квітів та цукерок, а взимку –  ялинки з сіна та різдвяні віночки.

– На одну ялинку витрачаю від трьох до семи годин, – каже Світлана Грекул. – Їх можна робити з сіна, сухого моху, синтетичних тканин чи декоративного паперу. Такі ялинки на відміну від живих не сиплеться, не залишають колючок на килимах. Їх можна використовувати не один рік. А фантазувати з прикрасами можна будь-як: і вплітати червоними та золотими намистинами, фігурками з солоного тіста, сушеними апельсинами і яблуками, пофарбованими шишками. Словом, на будь-який смак, а головне – така ялинка ексклюзивна і не схожа на будь-яку іншу. Їх часто замовляють на Миколая у подарунок.

null

null

null

null

Джерело: TeNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *