Загинула людина: в квартирі у Тернополі вибухнула граната (Оновлено)

Сьогодні орієнтовно о 15:10 год у Тернополі трапилася трагедія – в квартирі на вул. Макаренка,2 розірвалася граната (за попередніми даними, це Ф-1). Спочатку припускали, що вихнув телевізор.

Як наслідок – загинув чоловік, ще двоє осіб у важкому стані забрала “швидка”.

На момент вибуху в 1-кімнатній квартирі на другому поверсі багатоповерхівки знаходилося четверо осіб. Що спровокувало вибух, наразі з’ясовується. В результаті вибуху витоку газу не трапилося. Не пошкоджені жодні комунікації.