Тернополяни винесли на Говерлу трьох особливих діток

Минулими вихідними в рамках проекту “Мрія на всіх” тернопільські волонтери здійснили мрію одразу трьох особливих дітей — 12-річної Людмили Матвійчук з Тернополя, 12-річної Олександри Колісник із Донеччини та 8-річної Ангеліни з села Цебрів Зборівського району — вони потрапили на Говерлу.

Одна з дівчатк пересувається на інвалідному візку, ще одна має ДЦП, у наймолодшої – синдром Дауна.

Нагадаємо, акція “Мрія на всіх” стартувала минулого літа. Тоді активісти винесли на Говерлу Сергія Ткачука.

Детально про проект розповіла одна з його ініціаторів – відома тернопільська спортсменка Лілія Проць.

Мрія на всіх – це не одноразова акція чи одноразовий проект, – зазначила Лілія. – І якщо у кожному сюжеті, статті, відео про “Мрію на всіх” не згадувати історію початку, то втрачається глибокий зміст… Втрачається систематичність та послідовність цього проекту.

#Мрія_на_всіх – це не “купка” волонтерів винесла дітей з інвалідністю на Говерлу.

Як це було? Спочатку у 2017 році Ліля побачила на “1+1” сюжет про те, як Ievgen Savinov виніс свого друга на Говерлу. Тоді вперше подумала про подібне сходження на Говерлу. Згодом написала тому ж Євгену, який дав багато підказок щодо сходження.

Мрія на всіх не здійснилася б без друзів-туристів Лілі — Романа Задорожного та Mike Onyshkiv, які допомогли організувати групу волонтерів, які в минулому році винесли Сергія Ткачука на Говерлу. А деякі з них долучились і до цьогорічного сходження.

Ще одна важлива деталь – гурт Фіра, який написав пісню “Далі” і зняв кліп до цієї пісні про саме сходження на Говерлу. Цей ролик якось побачила мама Олександри Колісник із Донеччини Альбіна, яка написала Лілії Проць у вересні 2018 року з проханням підняти її доньку.

Мрія на всіх – це проект зі серцем. Серцем цього проекту є діти з інвалідністю та їхні сім`ї. Ми організатори цього проекту думаємо всім серцем про них, — підкреслює Лілія Проць. – Оскільки ми з командою усвідомлювали, що можемо лише раз у рік робити таке сходження, вирішено спробувати одну дитину нести на спині, а кількох з підтримкою вивести на Говерлу. Проаналізувавши це сходження, розумію, що вже скоро ми будемо знову шукати нових героїв/героїнь. І тепер ми обов’язково розпочнемо тренування дітей і батьків перед самим сходженням.













Фото Oksana Golda та зі сторінки Лілі Проць у Фейсбуці.



