Нині є гранична потреба зробити незворотною духовну деколонізацію України, – Єленський

На цьому наголосив Віктор Єленський, депутат, 10-й номер виборчого списку партії “Українська Стратегія Гройсмана” під час зустрічі з духовенством та намісниками монастирів Рівненської єпархії Православної Церкви України.

Учасники зустрічі обговорили перспективи, які відкривають перед релігійними організаціями країни реалізовані законодавчі ініціативи щодо запровадження служби військового і в’язничного капеланства, державного визнання дипломів богословських шкіл, надання Церквам права засновувати загальноосвітні навчальні заклади.

“Завданням нашої політичної сили є перетворення відносин між державою і Церквою на дійсно партнерські, коли релігійні організації отримають не просто дозвіл, але й всебічні можливості й допомогу в здійсненні своєї соціальної місії”, –підкреслив Віктор Єленський.