Тернополяни, які постраждали внаслідок російського обстрілу, отримають компенсацію

Якщо ваше майно (приміщення житлове або нежитлове, транспортні засоби, бізнес тощо) постраждали в результаті ракетних ударів, що були завдані у ніч з 13 на 14 травня у м.Тернополі, вам необхідно повідомити:

✅ за номером телефону 102, надати у телефонному режимі контактні дані та дочекатися на місці події приїзду поліцейських або працівників інших правоохоронних структур, щоб вони зафіксували факт скоєного злочину та нанесених збитків.

✅ у Тернопільську міську раду за номерами гарячої лінії 1580 (зі стаціонарних телефонів), 0 800 303522 (безкоштовно) або +380674472919 та залишити контактні дані (номер телефону власника, адресу, назву об’єкту тощо). З власником приміщення сконтактує спеціальна комісія