“Навмисно цілились”: експерт про обстріл Тернополя під час Євробачення

Перший удар стався безпосередньо перед виступом гурту TVORCHI.

Країна-агресор навмисно обстріляла цивільне населення в Тернополі перед тим, як тернопільській гурт TVORCHI вийшов на сцену Євробачення в Ліверпулі, представляючи нашу країну. Таку думку в коментарі Sky Newsозвучив британський військовий аналітик Шон Белл.

“Минулої ночі було два напади, перший стався безпосередньо перед виступом. Я не вірю в випадковості, це було навмисне ціль, цивільне ціль”, – сказав він.

Нагадаємо, перший з ударів по Тернополю було завдано просто перед виходом тернопільського гурту TVORCHI на сцену.

Обстріл Тернополя 13-14 травня – що треба знати

Близько 22:35 у суботу, 13 травня, ворог завдав ракетного удару по Тернополю. За кілька годин було завдано повторного удару по області. Внаслідок атаки поранені дві людини.

Обстріл спричинила масштабну пожежу на комерційних складах, де крім товарів на продаж зберігалася різноманітна гуманітарна допомога.

Ворог цинічно відзвітував про цей обстріл, традиційно заявивши про знищення західної зброї.

УНІАН