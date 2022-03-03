Тернополю дуже потрібні добровольці

Добровольчий батальйон має бути належно оформлений. Тому ініціативна група, не менше 5 людей, має провести збори за участі керівника Тероборони та представника органу місцевого самоврядування і обрати командира.

Командувач Сил Територіальної оборони приймає рішення про створення цього Добровольчого батальйону та призначає обраного командира. Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил.

Він також ухвалює рішення про забезпечення добровольців озброєнням.