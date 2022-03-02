Тернопільщина продовжує отримувати допомогу від наших друзів із-за кордону!

Сьогодні доставили 4 буси з медикаментами, серед яких — засоби, які вкрай потрібні нашим військовим у місцях, де ведуться активні бойові дії, продукти харчування, теплі речі, дитяче харчування та інше для українських діток, засоби дезінфекції та особистої гігієни тощо, з Риму, що зібрали з ініціативи «Rim-Tours Soc. Coop». Дякуємо Вам!