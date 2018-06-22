“Тиждень креативного підприємництва” в Тернополі!

Що таке “Креативна економіка”? Чи є успішні кейси креативного підприємництва в Тернополі? Які можливості відкриваються для тих, хто буде впроваджувати нові знання та креативні рішення? Відповіді на ці та багато інших запитань можна дізнатись, взявши участь в “Тижні креативного підприємництва”, який відбудеться з 22 по 29 червня у нашому місті.

Як повідомляє представниця організаторів проекту, голова ГО “АТОМ” Ірина Яремчук: “На зустрічах учасники будуть мати можливість поспілкуватись з іншими підприємцями, людьми, які зацікавлені у креативному підході до бізнесу, знайти серед них однодумців, а можливо – партнерів.”

Програма проекту передбачає створення платформи для спілкування представників різних сфер, зокрема моди, реклами тощо. “Кожен зможе почути історії успішних людей, надихнутись креативними кейсами та додати творчості та інноваційності у власну справу.” пояснює керівниця РА “РеклаМіст” Людмила Лукіян.

Вхід вільний! (за умови попередньої реєстрації https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzq8ZqsKLIjuJDgiAs7gzWhj8SqbGsGqgDM3QIIUHSXrTICQ/viewform)

Проект організований ГО “АТОМ” спільно з ГС “Молодіжний центр – Тернопіль” за підтримки відділу сім’ї та молоді ОДА та управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської міської ради.

Більше інформації про події: https://www.facebook.com/events/187277868776932/