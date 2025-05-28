00:10 | 29.05.2025
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У 30-ти школах Тернополя встановлять системи пожежної сигналізації

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Тридцять закладів середньої освіти у Тернополі облаштують системами пожежної сигналізації.  Відповідне рішення про виділення коштів ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради в межах реалізації публічного інвестиційного проєкту на створення безпечних умов у школах.

Встановлення обладнання профінансують за принципом співфінансування: 50% коштів буде виділено з державного бюджету, ще 50% – з місцевого. Загальний обсяг фінансування складає понад 31 мільйон гривень. Такі заходи є частиною комплексної стратегії з безпеки у школах міста.

Серед закладів, де вже найближчим часом планують встановлення систем:

  • Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Івана Франка;
  • ТНВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів-правовий ліцей №2»;
  • ТСШ І–ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №4;
  • ТСШ І–ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • ТНВК «Школа-ліцей №6» ім. Назарія Яремчука;
  • ТСШ І–ІІІ ступенів №7;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №8;
  • ТНВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів- економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич» ;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №10;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №11;
  • ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого;
  • ТНВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів- медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» ;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького;
  • ТСШ І–ІІІ ступенів №17 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №18;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №19;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №20 імені Руслана Муляра; 
  • Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №22;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №23;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №24;
  • Тернопільський академічний ліцей «Генезис»;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №26  імені Дмитра Заплітного;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка;
  • ТЗОШ І–ІІІ ступенів №28;
  • ТСШ І–ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Тернопільський класичний ліцей.

Безпека учнів та працівників навчальних закладів – один із пріоритетів міської влади. Облаштування сучасної системи пожежної сигналізації дозволить оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та підвищити рівень захищеності освітнього середовища.

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