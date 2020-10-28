У Біблійному саду в Тернополі встановили нову скульптуру

у Біблійному саду на території Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (масив “Дружба”) відбулося відкриття та освячення скульптурної композиції «Вознесіння Господнє». Авторами композиції стали викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання факультету мистецтв ТНПУ, заслужений архітектор України Михайло Нетриб’як і народний художник України Роман Вільгушинський.

У відкритті композиції та її освяченні взяли участь синкел у справах стратегії розвитку Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Віталій Козак та священники, які навчаються у закладі. Відтак, студенти спільно зі священнослужителями здійснили символічне висадження дерева поблизу скульптури.

Повний відеозапис події:

прес-служба архиєпархії

світлини http://oda.te.gov.ua/

Довідка:

VII Конгрес молодих дослідників релігії «Релігія і сучасній культурі» відбудеться 22-23 жовтня 2020 р. Це щорічна конференція спрямована на залучення молоді до наукового життя та розвиток релігієзнавчої науки загалом. Історія Конгресів молодих релігієзнавців розпочалася у 2014 році. З того часу щорічно їх організовували на базі університетів Києва, Чернівців, Луцька, Львова, Харкова. Ініціатором і постійним співорганізатором конгресів є Майстерня академічного релігієзнавства.

Цьогоріч, через карантинні обмеження, Конгрес відбувається в оновленому форматі – онлайн. Заплановано роботу пленарного засідання, 6-ти секцій, 2-х круглих столів і міждисциплінарного семінару.

На конгресі о. Андрій Цяпута мав доповідь на тему «Роль мирян у підпільній УГКЦ».

Співорганізаторами Конгресу стали кафедра соціології релігії Краківського педагогічного університету та Стамбульський фонд науки і культури