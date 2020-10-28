До Теребовлянського замку допомога прийшла звідти, звідки її не чекали

Іноді допомога приходить звідти, звідки її зовсім не чекають, така історія трапилась і з Теребовлянським замком.

Нещодавно на замку працював волонтерський загін громадської організації «Centuria». Це організація, членами якої в основному є ветерани добровольчих підрозділів. Подорожуючи Україною, вони звернули увагу на стан фортифікаційних споруд і вирішили долучитись до їх збереження.

Перший волонтерський загін вирушив із Києва до Теребовлі. 3 дні 17 молодих, енергійних чоловіків працювали разом з робітниками Теребовлянського відділу НЗ «Замки Тернопілля». За цей короткий час їм вдалось зробити багато корисного для замку. Зокрема, волонтери допомогли встановити балки перекриття першого ярусу східної вежі, а також виконали підсобні роботи, які в подальшому забезпечать реставрацію цієї вежі.