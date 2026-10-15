У двох парках Тернополя доступні безкоштовні тенісні корти

У Тернополі охочі можуть безкоштовно користуватися тенісними кортами у парках «Сопільче» та Національного відродження.

У тенісному клубі «Central Park Ternopil», що розташований у парку «Сопільче», доступний один безкоштовний корт з асфальтованим покриттям. У тенісному клубі «MASTERS» у парку «Національного відродження» щодня можна безкоштовно грати в теніс протягом трьох годин.

Щоб скористатися кортами, необхідно попередньо записатися в адміністрації відповідного закладу.

Якщо у відвідувачів виникнуть скарги або пропозиції щодо надання послуг, вони можуть звернутися на гарячу лінію міста за номером (067)447-29-19.